Sinner-Auger-Aliassime: orario, precedenti e dove vederla in tv (anche in chiaro)

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo agli Us Open 2025. Il tennista azzurro sfida nella notte di oggi, venerdì 5 settembre, il canadese Felix Auger-Aliassime - in diretta tv, anche in chiaro, e streaming - nella semifinale dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui il numero uno del mondo arriva da campione in carica. Sinner arriva dalla netta vittoria nel derby azzurro contro Lorenzo Musetti, superato nei quarti di finale in tre set, mentre Auger-Aliassime ha eliminato l'australiano Alex De Minaur.

La semifinale degli Us Open tra Sinner e Auger-Aliassime si giocherà nella sessione serale di New York. Si comincia alle 19 locali, l'1 della notte in Italia tra oggi, venerdì 5 settembre, e sabato 6. L'altra semifinale, tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, andrà in scena invece attorno alle 15 ora locale, le 21 in Italia. Organizzatori e tv, quindi, hanno preferito collocale Sinner nella prima serata americana. Un disagio per i telespettatori italiani, un 'bonus' per l'azzurro che avrà qualche ora in più per recuperare dopo il derby con Musetti.

Tre i precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime, con un parziale di 2-1 per il canadese. L'ultimo confronto, poche settimane fa, è stato vinto nettamente in due set da Jannik ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati.

Sinner-Auger-Aliassime, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie