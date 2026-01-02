Volodymyr Zelensky ha un nuovo 'braccio destro'. Il presidente ucraino ha nominato il capo dell'intelligence di Kiev Kyrylo Budanov, 36 anni, come responsabile dell'ufficio presidenziale al posto di Andriy Yermak, che si è dimesso a novembre dell'ambito di un'indagine per corruzione. "Ho incontrato Kyrylo Budanov e gli ho offerto il ruolo di capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina'', ha annunciato Zelensky su 'X' affermando che ''in questo momento l'Ucraina ha bisogno di maggiore attenzione alle questioni di sicurezza e allo sviluppo delle forze di difesa e di sicurezza ucraine, nonché al percorso diplomatico dei negoziati''.

Zelensky ha precisato che ''l'ufficio del presidente servirà principalmente all'adempimento di questi compiti del nostro Stato. Kyrylo ha esperienza specialistica in questi settori e la forza sufficiente per produrre risultati". Budanov ha accettato l'incarico: "Ho accettato la proposta per guidare l'ufficio del presidente. Continuo a servire l'Ucraina. Considero la carica di Capo dell'Ufficio del Presidente un'ulteriore pietra miliare di responsabilità nei confronti del Paese. Per me è un onore e una responsabilità, in un momento storico per l'Ucraina, concentrarmi su questioni di fondamentale importanza per la sicurezza strategica del nostro Stato. Grazie per la vostra fiducia", dice Budanov.

"Grazie a tutti i miei compagni d'armi e all'intero team del GUR per il loro lavoro congiunto. Dobbiamo continuare a fare la nostra parte: sconfiggere il nemico, difendere l'Ucraina e lavorare per raggiungere una pace giusta. Continuiamo a lottare insieme per un futuro libero e sicuro dell'Ucraina", aggiunge.

La nomina di Budanov non è passata inosservata in Russia. Non è un caso se l'agenzia Tass ha immediatamente sottolineato la novità pubblicando il 'curriculum' di Budanov con tutte le accuse mosse da Mosca. "Budanov, che ha accettato di guidare l'ufficio di Zelensky, è implicato in casi di attentati terroristici in Russia", secondo la Russia. "Il 21 aprile 2023, il Comitato Investigativo russo ha accusato Budanov a distanza di essere coinvolto nell'attentato al Ponte di Crimea. Il tribunale distrettuale di Lefortovo a Mosca ha emesso un ordine di arresto a distanza contro Budanov. Il 3 ottobre 2023, il Comitato Investigativo ha accusato Budanov e diversi altri comandanti ucraini a distanza di aver organizzato attacchi con droni sul territorio russo tra aprile 2022 e settembre 2023", rende noto l'agenzia.

"Il 25 dicembre 2023, il tribunale distrettuale di Basmanny a Mosca ha arrestato a distanza Budanov, accusandolo di aver commesso 104 reati previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 205 del Codice Penale russo (atto terroristico commesso da un gruppo di persone e che ha causato gravi conseguenze); Dal 14 dicembre 2023, Budanov è ricercato dal Ministero degli Interni russo; Il 7 febbraio 2024, è stato inserito nell'elenco dei terroristi e degli estremisti del Rosfinmonitoring", prosegue il curriculum, che non comprende l'ultima 'impresa' realizzata dal numero 1 dell'intelligence ucraina.

I servizi di Kiev hanno simulato l'omicidio di Denis Kapustin , comandante del Corpo dei Volontari Russi (RVC), sventando l'operazione dell'intelligence russa che mirava ad uccidere il combattente. I servizi ucraini hanno salvato la vita di Kapustin e hanno anche incassato 500mila dollari che la Russia aveva stanziato per finanziare l'assassinio.