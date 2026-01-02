A 10 anni dall’avvio, Poste Italiane mette a pagamento il servizio PosteId abilitato a Spid nel 2026 con i prezzi tra i più bassi del mercato, rispetto agli altri operatori che forniscono il servizio di identità digitale.

L’importo sarà di 6 euro all’anno, a partire dal secondo anno di attivazione del servizio. Il primo anno è invece gratuito per i nuovi utenti. Sono esenti dal pagamento i cittadini con almeno 75 anni, i residenti all’estero, i minorenni e gli utenti con Spid a uso professionale.

La misura, spiega il gruppo, in vigore dall'1 gennaio 2026, punta a garantire qualità, sicurezza e continuità al servizio Poste Id di Poste Italiane che oggi conta oltre 24 milioni di utenti attivi.

Per conoscere la data prevista per il pagamento, bisogna accedere all'area personale su posteid.poste.it o all’App PosteID. L'utente, in ogni caso, verrà avvisato da Poste a partire da 30 giorni prima della scadenza: riceverà una comunicazione all’indirizzo e-mail di contatto associato all'Identità Digitale con tutte le informazioni sulle modalità e le tempistiche per rinnovare la funzionalità di accesso ai servizi SPID.