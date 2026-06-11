Attraversamenti protetti, marciapiedi più sicuri, percorsi ciclopedonali e interventi per rallentare il traffico davanti agli istituti scolastici sardi. È il cuore della proposta di legge presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale per intervenire sulla sicurezza durante l'ingresso e l'uscita degli studenti dalle scuole dell'Isola che prevede un investimento da 9 milioni di euro in tre anni.
A presentare il testo è stato il consigliere
regionale Gianluca Mandas, primo firmatario della proposta, insieme
ai colleghi del gruppo Michele Ciusa, Alessandro Solinas, Roberto
Li Gioi, Lara Serra ed Emanuele Matta. "L'obiettivo è semplice:
rendere più sicuri i percorsi casa-scuola di migliaia di studenti
sardi", spiega Mandas. "Ogni giorno famiglie, studenti e personale
scolastico si confrontano con situazioni che possono presentare
criticità sotto il profilo della sicurezza stradale.
Vogliamo mettere a disposizione dei Comuni uno
strumento concreto per intervenire nelle realtà che richiedono
maggiore attenzione".
La proposta di legge istituisce il programma
regionale "Strade scolastiche Sardegna" e un Fondo per la sicurezza
degli accessi scolastici con una dotazione iniziale di 9 milioni di
euro nel triennio 2026-2028, pari a 3 milioni di euro all'anno.
Le risorse saranno destinate ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e agli altri enti competenti per
finanziare interventi davanti alle scuole e lungo i principali
percorsi di accesso. Tra le opere previste gli attraversamenti
pedonali protetti, marciapiedi e percorsi ciclabili, nuova
segnaletica verticale e orizzontale, sistemi intelligenti per la
regolazione del traffico, opere per migliorare la sicurezza delle
fermate del trasporto pubblico locale e misure di moderazione della
velocità. Il contributo regionale potrà coprire fino al 70% della
spesa ammissibile, percentuale che salirà fino al 90% per i Comuni
con meno di 5mila abitanti. Non solo, almeno il 10% delle risorse...