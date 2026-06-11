Sicurezza davanti alle scuole, M5s propone fondo da 9 milioni per i Comuni - Notizie

Attraversamenti protetti, marciapiedi più sicuri, percorsi ciclopedonali e interventi per rallentare il traffico davanti agli istituti scolastici sardi. È il cuore della proposta di legge presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale per intervenire sulla sicurezza durante l'ingresso e l'uscita degli studenti dalle scuole dell'Isola che prevede un investimento da 9 milioni di euro in tre anni.A presentare il testo è stato il consigliere regionale Gianluca Mandas, primo firmatario della proposta, insieme ai colleghi del gruppo Michele Ciusa, Alessandro Solinas, Roberto Li Gioi, Lara Serra ed Emanuele Matta. "L'obiettivo è semplice: rendere più sicuri i percorsi casa-scuola di migliaia di studenti sardi", spiega Mandas. "Ogni giorno famiglie, studenti e personale scolastico si confrontano con situazioni che possono presentare criticità sotto il profilo della sicurezza stradale.Vogliamo mettere a disposizione dei Comuni uno strumento concreto per intervenire nelle realtà che richiedono maggiore attenzione".La proposta di legge istituisce il programma regionale "Strade scolastiche Sardegna" e un Fondo per la sicurezza degli accessi scolastici con una dotazione iniziale di 9 milioni di euro nel triennio 2026-2028, pari a 3 milioni di euro all'anno.Le risorse saranno destinate ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e agli altri enti competenti per finanziare interventi davanti alle scuole e lungo i principali percorsi di accesso. Tra le opere previste gli attraversamenti pedonali protetti, marciapiedi e percorsi ciclabili, nuova segnaletica verticale e orizzontale, sistemi intelligenti per la regolazione del traffico, opere per migliorare la sicurezza delle fermate del trasporto pubblico locale e misure di moderazione della velocità. Il contributo regionale potrà coprire fino al 70% della spesa ammissibile, percentuale che salirà fino al 90% per i Comuni con meno di 5mila abitanti. Non solo, almeno il 10% delle risorse...

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