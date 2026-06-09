(Adnkronos) - "La tossicologia oggi più che mai rappresenta un presidio essenziale per la tutela della salute pubblica. In un contesto caratterizzato da sfide sempre più complesse il contributo della ricerca scientifica e della valutazione del rischio è decisivo per orientare le scelte delle Istituzioni e rafforzare la fiducia dei cittadini. Pensiamo all'emergere di contaminanti ambientali persistenti, alla diffusione di dossier naturali amplificata dai cambiamenti climatici, fino alla necessità di valutare la sicurezza di materiale e tecnologie innovativi. Ambiti nei quali la conoscenza tossicologica è indispensabile". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato in un videomessaggio inviato ai promotori del 23esimo congresso nazionale della Sitox – Società italiana di tossicologia – fino al 10 giugno a Bologna.

"Un capitolo centrale è quello della sicurezza alimentare da sempre al centro dell'attenzione dei cittadini. Il ministero della Salute - ha ricordato Gemmato - è impegnato quotidianamente nel garantire elevati standard di tutela attraverso controlli lungo tutta la filiera, attività di monitoraggio e sorveglianza, valutazioni scientifiche e interventi tempestivi in caso di rischio. È un lavoro continuo che si fonda sulle collaborazioni tra Istituzioni, autorità sanitarie, comunità scientifica e operatori del settore, con l'obiettivo di garantire alimenti sicuri e una corretta informazione ai consumatori".

"Queste sfide non riguardano solo la comunità scientifica, ma coinvolgono direttamente i cittadini spesso esposti a informazioni frammentate o distorte. Per questo - ha aggiunto Gemmato - la comunicazione del rischio è una priorità strategica, deve essere chiara, trasparente e basata su evidenze solide, scientifiche, soprattutto in ambito sensibili come la sicurezza e chimica. Affrontare tutto questo richiede un approccio integrato e multidisciplinari di paradigma One health e oggi il riferimento imprescindibile. Riconoscere l'interconnessione tra la salute umana, animale e ambientale significa rafforzare la capacità di prevenzione e di risposta ai rischi emergenti". L' Italia "può contare su una comunità scientifica di altissimo livello e su un impegno costante di realtà come la Sitox, punto di riferimento per la ricerca e per il supporto alle politiche pubbliche" ha poi concluso.