Gli italiani dello short track, freschi di oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Milano Cortina, questa sera tornano a gareggiare alla Milano Ice Skating Arena, lì dove appena due giorni fa è riuscita l'impresa. Non è tutto oro però quel che luccica e dietro l'immagine patinata della squadra di campioni sul podio (da Arianna Fontana a Pietro Sighel) ribollono tensioni e rivalità mai sopite.

"Arianna Fontana, ma chi la conosce? Di sicuro con lei non siamo una squadra, a parte i due minuti e mezzo in pista", dice in un'intervista a 'Repubblica' Pietro Sighel. Parole che fanno rumore, ma non stupiscono più di tanto. La 'freccia bionda', che con 12 medaglie olimpiche al collo è a un passo dall'eguagliare il primato italiano di Edoardo Mangiarotti, da anni è in rotta con il resto del gruppo. Trasferitasi da tempo negli Stati Uniti insieme al marito-allenatore Anthony Lobello, quattro anni fa accusò due compagni di squadra (poi assolti dal Tribunale della Fisg) di aver tentato di farla cadere in allenamento. "Una storia che è finita come doveva finire, anzi che non doveva nemmeno cominciare: i due ragazzi sono stati assolti per non avere commesso il fatto", puntualizza nell'intervista concessa a 'Repubblica' Sighel.

Nemmeno lui, bronzo a Pechino nei 5000 metri, mette tutti d'accordo. Qualcuno, soprattutto all'estero, non ha apprezzato il suo arrivo di schiena sul traguardo della staffetta mista e lo ha accusato di arroganza. "E' stato un omaggio al pubblico italiano e alla nostra vittoria di squadra, non volevo assolutamente sbeffeggiare gli avversari", aveva chiarito Sighel subito dopo la premiazione. Chissà se qualcuno lo imiterà questa sera. L'appuntamento con il pattinaggio di velocità in pista corta è a partire dalle 20.15. Si inizia con i quarti della gara femminile sui 500 metri, che vedono qualificate due azzurre: Arianna Fontana, nella prima batteria; e Chiara Betti, nell'ultima. Subito a seguire i quarti dei 1000 metri maschili. In gara tutti e tre gli azzurri che martedì hanno vinto la staffetta: Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. La serata prosegue con semifinali e finali.