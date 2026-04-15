Dal 15 al 17 aprile a Villasimius, nel sud est Sardegna, prende il
via il 3/o Pilot Destinations Exchange Workshop, nell'ambito del
progetto europeo NaTour4ClimateChange (NT4CC), dedicato allo
scambio di esperienze tra le destinazioni turistiche costiere del
Mediterraneo impegnate nello sviluppo di nuove strategie di
adattamento al clima e valorizzazione delle "soluzioni basate sulla
natura" in chiave turistica. Il progetto NaTour4CChange è un
laboratorio di sperimentazione delle soluzioni che consentiranno di
aumentare la resilienza delle destinazioni turistiche costiere
dentro un'ottica di cooperazione internazionale sulle sfide
comuni.
All'iniziativa, finanziata dal programma
Interreg EuroMED ed ospitata dall'Area Marina Protetta di Capo
Carbonara, partecipano, oltre all'AMP di Capo Carbonara, l'AMP di
Tavolara Capo Coda Cavallo, entrambe in Sardegna, il Parco Naturale
di Cabo de Gata (Andalusia), la municipalità di Dugi Otok
(Dalmazia), il Parco Naturale di Hutovo Blato (Erzegovina), la
municipalità di Ori Zarkou (Creta), l'AMP di Cap Ferrat (Costa
Azzura), i rispettivi rappresentanti regionali e i partner tecnici
(IUCN, Plan Bleu, , Conference of Peripheral Maritime Regions of
Europe, Hellenic Society for the Protection of Nature e l'Istituto
per il Turismo della Croazia, capofila del progetto).
Tra gli ospiti internazionali, interverranno la
Project manager del progetto Izidora Marković Vukadin e Damir
Krešić, direttore dell'Istituto per il Turismo della Croazia, un
centro studi divenuto Osservatorio dell'Organizzazione Mondiale del
Turismo per la gestione sostenibile del turismo nel mare Adriatico.
L'incontro di Villasimius costituisce il terzo appuntamento dopo
quelli a Marsiglia e a Barcellona e dedicate rispettivamente ai
Climate Action Plans e alle Nature-based Solutions. Il tema
centrale del confronto sarà questa volta rappresentato dalla
valorizzazione delle misure ambientali di adattamento, finalizzata
a promuovere nel mercato turistico le destinazioni turistiche che
fanno questa scelta "naturale" per aumentare la loro resilienza
climatica, e nel contempo stimolano il...
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