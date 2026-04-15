"Noi siamo molto preoccupati per la situazione della sanità in
Sardegna, servono politiche molto radicali", le critiche alla
gestione sanitaria in questa legislatura arrivano non solo dal
centrodestra, che ha firmato la mozione in discussione oggi
nell'Aula del palazzo di via Roma, ma anche dall'interno.
All'indomani del vertice del gruppo, il Partito
democratico vuole puntualizzare la sua posizione: "Tutto origina
dalla mancanza di medici - è l'analisi essenziale del capogruppo
Roberto Deriu - Si perdono 100 medici l'anno, li si recupera
facendo rientrare le persone dalla pensione e con altri sistemi che
però sono insufficienti, e non coprono tutta la cifra spiega Deriu
-. Questo determina la congestione del pronto soccorso e questo
mancato funzionamento negli anni ha determinato il collasso del
sistema".
Deriu sgombra il campo da qualsiasi dubbio sulla
condivisione del documento della minoranza: "Respingiamo i
tentativi di strumentalizzare una questione così grave come quella
della sanità, se l'opposizione è davvero, come dice, preoccupata
della sanità, deve aiutarci a portare a termine i provvedimenti
finanziari in modo urgente".
La richiesta indirizzata all'esecutivo, già
anticipata ieri e reiterata con i giornalisti, è quella dello
stanziamento urgente di risorse: "Noi vogliamo sostenere la
presidente in questo sforzo, abbiamo chiesto quindi che
innanzitutto siano rese disponibili le risorse con la variazione di
bilancio immediata.
In secondo luogo, queste politiche vanno
coltivate, cioè bisogna riuscire a portare i medici nelle strutture
a ricostruire il sistema della medicina generale nel territorio e
poi curare tutti gli aspetti organizzativi della emergenza urgenza
del pronto soccorso e degli ospedali".
Per il capogruppo Dem i rapporti con il M5s e la
stessa governatrice, dopo le tensioni delle scorse settimane, "sono
buoni". "Noi abbiamo stabilito un nuovo dialogo che però deve
svolgersi...
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