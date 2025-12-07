Serie A, oggi Napoli-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla
Il Napoli torna in campo per difendere il primato in Serie A. Oggi, domenica 7 dicembre, gli azzurri ospitano la Juventus al Maradona nel posticipo della quattordicesima giornata. Partita importante anche per i bianconeri di Spalletti, che con un successo rimetterebbero la zona Champions a portata di mano, avvicinandosi alle prime della classe. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Napoli-Juve in diretta tv e streaming.
Napoli-Juve, orario e probabili formazioni
Ecco le probabili formazioni di Napoli-Juve, in campo stasera alle 20:45:
Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte
Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti
Napoli-Juve, dove vederla
Napoli-Juve sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.
