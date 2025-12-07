Quella di oggi, 7 dicembre, è una puntata tra musica, racconti e attualità per 'Domenica In' - condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Il programma, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda alle 14.00 su Rai 1.

Gli ospiti

Amanda Lear, cantante, attrice, showgirl e icona internazionale, si confiderà in un'intervista esclusiva con Mara Venier ripercorrendo i momenti più significativi della sua vita artistica e personale, mentre Andrea Delogu, in compagnia del maestro di ballo Nikita Perotti, racconterà il suo percorso a 'Ballando con le Stelle'. Si parlerà ancora di musica con Orietta Berti, che proporrà il suo ultimo singolo 'Chi ama, chiama', mentre il paroliere e produttore musicale Mogol presenterà il libro autobiografico 'Senza paura, la mia vita', e il cantautore Gianmarco Carroccia sarà protagonista di un medley dedicato a Lucio Battisti.

E ancora, l'ex campione di motociclismo Max Biaggi condividerà l’emozione di essere stato uno dei tedofori a Roma per la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

Attualità e spettacolo

Non mancherà lo spazio dedicato all’attualità: Tommaso Cerno, Giovanna Botteri e la psicoterapeuta Maria Rita Parsi commenteranno insieme a Mara Venier gli ultimi sviluppi della vicenda della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, in Abruzzo.

Infine, momenti di gioco e spettacolo con Teo Mammucari, protagonista de 'Il Musichiere' e del gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”, mentre in collegamento da Milano, il wedding designer Enzo Miccio commenterà la serata inaugurale della nuova stagione del Teatro alla Scala.