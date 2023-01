È di due feriti, un uomo e una donna, il bilancio del terribile incidente avvenuto sulla Ss 387, in territorio di Selargius. Sei le automobili coinvolte, con una dinamica che fa rabbrividire: tutto è partito con un tamponamento. In seguito all’impatto, un’auto ha letteralmente invaso la corsia opposta, centrando frontalmente un’altra vettura che, poi, ha colpito altre tre automobili. Ingenti i danni riportati dai veicoli, sul posto sono intervenute ben quattro ambulanze. L’uomo e la donna, feriti in codice giallo, sono stati trasportati all’ospedale. In azione anche la polizia Locale di Selargius: gli uomini guidati dal comandante Marco Cantori hanno operato a lungo sulla statale, per mettere in sicurezza la zona e aiutare gli automobilisti, tanti, rimasti imbottigliati.

Sarà compito degli agenti eseguire tutti gli accertamenti del caso, previsti dalla legge, che prevedono anche l’alcoltest sui guidatori.

L'articolo Selargius, tremendo incidente tra 6 auto sulla Ss 387: due feriti finiscono all’ospedale proviene da Casteddu On line.