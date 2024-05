Oristano

La richiesta avanzata da Consumerismo No Profit e Adiconsum Sardegna

“A due mesi dalla fine del mercato tutelato dell’energia elettrica, sono ancora troppi i dubbi che attanagliano gli utenti, tra questioni irrisolte circa il passaggio al servizio a tutele graduali e informazioni del tutto carenti sia da parte di Arera che delle società energetiche”. Lo affermano Consumerismo No Profit e Adiconsum Sardegna, associazioni dalle cui segnalazioni è nata l’audizione di Arera in Parlamento dello scorso 24 aprile. Le due organizzazioni, inoltre, chiedono che sia prorogato di tre mesi il termine per la presentazione delle domande per il passaggio alle tutele graduali.

“28 milioni di utenti domestici”, sottolineano le due associazioni, “hanno sulla carta il diritto di rientrare nella maggior tutela, anche per cogliere l’opportunità di passare al servizio tutele graduali, con tariffe molto più convenienti e condizioni contrattuali certe, e non lo sanno e nessuno glielo dice. Arera, a seguito delle nostre sollecitazioni, ha fornito chiarimenti in merito al termine del 30 giugno come data ultima da intendersi per l’invio dell’apposita istanza sul rientro nel mercato tutelato, indispensabile per il successivo passaggio alle tutele graduali, ma ancora non basta: diverse domande rimangono ancora senza risposta e stanno generando confusione tra