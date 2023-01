(ANSA) - CAGLIARI, 24 GEN - Nuova allerta meteo della Protezione civile regionale. Sino alla mezzanotte di mercoledì 25 gennaio avviso di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico sulla Gallura.

Inoltre, "a partire dalla serata di oggi e per buona parte della giornata di domani, 25 gennaio - si legge nel bollettino - la Sardegna sarà interessata da precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, e a carattere nevoso sopra i 900 metri. Gli accumuli al suolo risulteranno localmente superiori ai 40 centimetri". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

