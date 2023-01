Pioggia e nevicate in arrivo in Sardegna. Diramata l’allerta meteo da parte della Protezione civile. Dalle 18 di oggi e per le prossime 24 ore la Sardegna sarà interessata da precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, a carattere nevoso sopra i 900 metri. Gli accumuli al suolo risulteranno localmente superiori al 40 cm.

Avvertenze: massima prudenza e spostamenti in auto solo in casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale, guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade e non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.

Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell’avviso, vige l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati.

Tutta la popolazione è obbligata a seguire le norme di comportamento previste dal Piano di Protezione Civile del proprio Comune, in particolar modo i soggetti impegnati in attività svolte nelle aree più a rischio (es. aziende agricole, agrituristiche e zootecniche, allevatori, ecc.), le persone che obbligatoriamente devono sottoporsi a cure mediche presso ospedali o coloro che hanno esigenza di essere vicino a centri di cura o punti nascita.

