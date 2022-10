3 Segni di un sito Web affidabile

Per qualsiasi domanda, per qualsiasi richiesta, per qualsiasi cosa cerchiamo, la risposta è nelle nostre mani. Infatti al giorno d’oggi è impensabile poter vivere senza una connessione internet e un device predisposto.

Hai fame? Ordina qualcosa dall’app. Devi comprare un nuovo smartphone? Vai sul sito dell’ecommerce più vantaggioso. Vuoi sapere come si cucina una ricetta o il risultato di un evento sportivo? Lo cerchi sui motori di ricerca. Tutto ciò è un male? Assolutamente no, è solo il nuovo stile di vita di tantissime persone.

Nonostante ciò, molti preferiscono andare nel negozio di fiducia, ordinare dal vivo e fare quattro chiacchiere con il pizzaiolo di turno e così via. In un caso o nell’altro, come facciamo a capire se la nostra navigazione è sicura?

Ancora oggi, ci sono molte persone che non riescono a capire quando un sito web è affidabile, ed è per questo che oggi ti mostreremo 3 segni per riuscirci.

I siti dei casinò sono affidabili?

Come abbiamo appena detto la vita di tantissime persone è molto legata all'utilizzo di internet. Il web ha cambiato il nostro modo di vivere la vita, in maniera positiva, basti pensare al fatto che ovunque tu vada grazie a un abbonamento e a una connessione puoi guardare la partita che preferisci in streaming.

Quindi il web ha reso la vita degli appassionati di sport, giochi e quant’altro, di certo migliore rispetto a prima. Tra quelli che hanno ricevuto più benefici ci sono tutte quelle persone che amano divertirsi con il gioco d’azzardo. Possiamo notare, in effetti, come le possibilità di giocare siano aumentate a dismisura, con tantissimi casinò e nuove proposte ogni anno.

Logicamente ci si chiede: saranno sicuri? Per la stragrande maggioranza sì, soprattutto se rispettano i nostri 3 consigli sulla sicurezza, ma per qualsiasi dubbio è possibile visitare questo sito, ove è possibile trovare i migliori casinò in cui giocare a Lotto online.

Prima di tutto i pericoli

La sicurezza dei nostri dati e dei nostri device deve sempre essere il primo nostro pensiero quando decidiamo di accedere a internet. Il web oggi non è una giungla ma un bosco, dove è possibile camminare con tranquillità ma bisogna sempre guardare dove si poggiano i piedi. Anche un sentiero battuto e tranquillo può avere sulla sua strada una roccia in cui potremmo inciampare.

Ergo molte società hanno lavorato a lungo per garantire sicurezza e privacy ai propri utenti, ecco perché navigare su un sito affidabile consente di allontanare ogni rischio e pericolo.

Ciononostante, vien da chiedersi il perché ci sono persone che scaricano virus e sono vittime di furto dei dati?

Questo è dovuto al fatto, come abbiamo spiegato prima, che un sasso sulla propria strada è sempre possibile trovarlo e con i giusti consigli evitarlo. Al di là dei programmi di Antivirus e VPN che ci sono in giro, e che proteggono gli utenti, serve anche la nostra attenzione.

I 3 consigli per riconoscere un sito web affidabile

Abbiamo scelto 3 consigli che, secondo noi, tutti devono seguire se non vogliono incappare in fastidiosi problemi. Tienili sempre in mente e possiamo assicurarti che non avrai più alcun problema.

Https:

Come potete notare in alto a sinistra del vostro schermo, proprio affianco all’indirizzo di questo sito c’è la dicitura “https:” che si distingue dalla solita “http”. Diciamo che quella “s” finale attesta che il sito in cui vi trovate rispetta alcuni protocolli di sicurezza. Controllare se un sito ha questa dicitura è un ottimo modo per evitare tentativi di “Phishing”, ovvero di imbattersi su un sito falso che vuole spacciarsi per originale.

Concorsi e pubblicità:

Tramite tantissimi siti web, con protocollo “https”, è possibile incappare in fastidiosissimi pop up, ovvero pagine web pubblicitarie che si aprono senza il nostro consenso. Ormai molte pagine web sono sovvenzionate dagli spazi pubblicitari che appaiono sotto forma di pop up o intervalli pubblicitari. Una tipologia di pop up più pericolosa è quella che promette vincite, regali ed estrazioni fortunate, in questi casi è bene non lasciarsi ingannare e, soprattutto, non compilare mai gli spazi vuoti o iscriversi sulle piattaforme collegate.

Carta virtuale:

Per proteggersi da eventuali malintenzionati quando si fanno dei pagamenti online è possibile ricorrere alla “carta virtuale”: un servizio gratuito, offerto da diversi enti finanziari, che consiste nell’ottenere una carta usa e getta. La scadenza a breve termine e la cancellazione dei dati di riferimento dopo l’utilizzo costituiscono un livello di sicurezza molto alto per gli utenti. Inoltre, le stesse caratteristiche contribuiscono a intercettare e evitare che hacker o ladri digitali entrino in possesso di ingenti somme di denaro.

Navigate con attenzione

Navigare online è una comodità che può nascondere dei pericoli, per evitare cattive sorprese vi consigliamo di essere cauti e navigare solo su siti affidabili. Tuttavia, i tentativi di phishing e le pubblicità ingannevoli si presentano anche sui siti sicuri o sui social network.

Ricorda di seguire i nostri tre consigli e controlla che il sito su cui stai comprando abbia recensioni positive dagli utenti.