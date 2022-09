Scommesse Sportive con Handicap

Uno dei requisiti principali per il successo delle scommesse sportive è conoscere i tipi di scommesse più comuni.

In questa guida daremo un'occhiata alle scommesse sportive con handicap e alle loro caratteristiche. Per cominciare, definiamo cos'è un handicap.

Che cos'è un handicap?

Quando si parla di handicap nelle scommesse, ci si riferisce a uno svantaggio virtuale che di solito viene dato alla squadra o all'atleta considerati favoriti.

Per capire la portata di questa scommessa, basta dare un'occhiata agli eventi e vedere se accanto al nome di una squadra è segnato tra parentesi un numero negativo, ad esempio (-1).

Supponiamo che abbiate deciso di scommettere sulla partita Manchester City (-1) - Everton. Come avrete notato, accanto al Manchester City c'è un numero meno, che è essenzialmente un handicap.

Significa che iniziano la partita con un gol di scarto. A questo punto ci sono tre possibili esiti:

1H: la Juventus vincerà la partita con due o più gol di scarto (2-0, 3-0, 3-1 e così via). XH: vittoria della Juventus con un solo gol di scarto. Se il risultato finale è, infatti, 1-0, 2-1, 3-2, e tutti gli altri risultati che prevedono un solo gol di differenza, la scommessa sarà vinta, perché viene applicato l'handicap virtuale. 2H: questo tipo di scommessa è essenzialmente uguale all'X2, poiché la scommessa sarà vinta in caso di pareggio o di vittoria del Lecce.

È possibile scommettere anche su handicap più alti, come -2 e -3. In generale, più alto è l'handicap applicato, più alte sono le quote. Ma naturalmente anche il rischio, in questo caso, è piuttosto elevato.

Handicap asiatico

Oltre all'handicap tradizionale, la maggior parte dei siti di scommesse offre anche handicap asiatici. Quali sono le differenze tra i due?

L'handicap asiatico si basa sullo stesso meccanismo di quello europeo (o tradizionale). In pratica, si basa su uno svantaggio concesso a una delle due squadre in campo.

La prima e più sostanziale differenza è che le scommesse sportive non sono espresse in numeri interi ma in mezzi gol.

Ciò significa che non ci saranno più tre possibili esiti finali (1, X o 2) ma solo due, ovvero la vittoria di una o dell'altra squadra.

Vediamo lo stesso esempio, ma questa volta applicando l'Asian Handicap:

Juventus(-1,5) - Lecce. La partita può finire in uno dei due scenari:

1 Handicap asiatico: la Juventus dovrà vincere con una differenza di due gol, ad esempio 2-0, perché sottraendo l'handicap asiatico il risultato finale sarà 0,5-0. 2 Handicap: per vincere questa scommessa il risultato della partita deve essere a favore del Lecce, un pareggio o una vittoria della Juventus con un solo gol di scarto.

Come si può notare, la differenza tra le due scommesse sportive è abbastanza evidente. Non c'è la possibilità di un pareggio e quindi si ha il 50% di possibilità di vincere.

Scommesse con handicap in altri sport

L'handicap è ampiamente utilizzato anche in altri sport, come il tennis, l'hockey, il basket e molti altri.

Ad esempio, in una partita di pallacanestro, il valore si riferisce al numero di punti segnati e quindi sono disponibili diversi handicap.

Ad esempio, se l'Olimpia Milano (-8.5) affronta Sassari, avrete due opzioni:

1H: L'Olimpia dovrà vincere con uno scarto di 9 punti. Se vincono 100 a 91 e si sottrae l'handicap di 8,5 punti, il risultato finale sarà 91,5 a 91. In questo caso, la scommessa 1H sarà vincente. 2H: Se si scommette su questo risultato, si deve sperare che Sassari vinca o perda con meno di 9 punti di scarto. Se, ad esempio, vengono sconfitti per 98 a 90, il risultato finale sarà 89,5 a 90 per Sassari e quindi questa scommessa sarà vincente.

Naturalmente, è possibile effettuare scommesse sportive con handicap anche dal vivo, le cui quote, soprattutto se il risultato è in bilico e il tempo continua a passare, diventano sempre più alte. Cercate di scegliere con cura gli eventi su cui scommettere e prestate attenzione al valore indicato.