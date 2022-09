Problemi di erezione, la più grande preoccupazione maschile

La disfunzione erettile non è rara e può colpire uomini di tutte le età. Al fine di trovare il trattamento adeguato, la causa deve essere determinata tra le diverse possibilità. Scopri qui come promuovere l'erezione a seconda dei casi.

Le cause dei problemi di erezione

I problemi di erezione, a seconda dell'età, possono essere spiegati di diverse forme. Sia per una causa fisica o psicologica, questi problemi possono essere molto fastidiosi nella vita quotidiana. Le cause più comuni di problemi di erezione sono:

Aterosclerosi

Questa malattia indica la degenerazione delle vene dovuta all'accumulo di sostanze grasse o depositi di grasso sulle loro pareti. Se le arterie si intasano, ciò rende più difficile la circolazione sanguigna e l'ossigenazione degli organi, compreso il pene. Se i corpi cavernosi del pene non possono riempirsi di sangue, ciò rende più difficile l'erezione.

Prostata

La prostata è un organo situato tra il tratto urinario e i genitali e può influenzare rapidamente le capacità di erezione se la prostata è affetta da patologie. Innanzitutto, l'adenoma benigno (o ipertrofia benigna), è comune negli uomini di età superiore ai 60 anni ed è caratterizzato da un aumento del volume della ghiandola prostatica che blocca la circolazione sanguigna.

Successivamente, il trattamento del cancro alla prostata riduce anche la funzione erettile. La chemioterapia e la radioterapia possono limitare il flusso sanguigno. C'è anche una procedura chirurgica in cui il chirurgo taglia i nervi per aiutare l'irrigazione del pene.

Stato mentale

Fattori emotivi e psicologici possono anche influenzare la capacità erettile, soprattutto nei giovani uomini. Stress, affaticamento e depressione possono essere cause principali. Anche l'ansia e la paura del fallimento fanno la loro parte, soprattutto quando esiste già un disturbo fisiologico. L'erezione può anche essere influenzata dai problemi di relazione della coppia.

Altre cause di disfunzione erettile

Ci sono altri fattori che possono influenzare le prestazioni sessuale:

Tabacco: Diversi studi dimostrano che i fumatori (anche quelli occasionali) hanno un rischio maggiore dal 30 al 70% rispetto ai non fumatori. Questo fenomeno è reversibile. Abbandonando l'uso del tabacco, gli uomini possono migliorare la loro capacità di erezione in soli 2-3 giorni.

Le cause neurologiche: per un'erezione, il cervello deve trasmettere uno stimolo ai nervi. Alcune cause neurologiche possono interrompere questo processo (sclerosi multipla, lesione del midollo spinale...)

I disturbi endocrini: diverse patologie endocrine hanno anche conseguenze sull'erezione. Si può parlare di diabete, insufficienza di testosterone e problemi alla tiroide.

Assunzione di farmaci: Un numero abbastanza elevato di farmaci può causare problemi di erezione negli uomini. I più importanti sono i diuretici, alcuni antidepressivi e tranquillanti, farmaci per l'ipertensione e neurolettici.

Come ottenere una buona erezione

Le soluzioni proposte per la disfunzione erettile dipendono principalmente dalle loro cause. Pertanto, si raccomanda vivamente di consultare un medico prima di provare qualsiasi soluzione.

Trattamento farmacologico

Questi trattamenti farmacologici sono assolutamente controindicati se si usano medicinali del tipo “derivati nitrati” (classe di medicinali a base di nitrati) o se si hanno gravi problemi cardiaci. E 'altamente consigliato per i pazienti che stanno assumendo qualsiasi altro farmaco chiedere al suo medico su il miglior trattamento per la disfunzione erettile.