Nell’ambito della “Settimana nazionale dei lasciti” giunta alla XX edizione, l’Associazione italiana sclerosi multipla di Oristano ha organizzato per domani, sabato 27 gennaio, un incontro di informazione per fare cultura sul lascito solidale e per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica. L’appuntamento è per le ore 15.30, nel salone di Casa Enna a Tramatza, in via Jenne 8. Interverranno Fabrizio Fiori, presidente della sezione Aism di Oristano, e il notaio Edoardo Mulas Pellerano.

“La sclerosi multipla”, ha aggiunto Fiori, “è una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante. Nel nostro Paese si registra una nuova diagnosi ogni tre ore. La malattia viene accertata per lo più tra i giovani sotto i 40 anni e le donne. Il 10% della popolazione colpita non ha ancora compiuto 18 anni. La sclerosi multipla in età pediatrica si manifesta in un momento di piena crescita delle funzioni cerebrali, potendo portare all’insorgenza di problemi cognitivi e di disabilità fisica. Negli ultimi anni la ricerca ha fatto importanti passi avanti per rallentare la progressione della malattia e migliorare la qualità della vita delle circa 137.000 persone con sclerosi multipla in Italia. Ma la cura definitiva non è stata ancora trovata”.

Con un lascito all’Associazione italiana sclerosi multipla e alla Fism è possibile realizzare importanti servizi e progetti di ricerca. Con 4.500 euro si può attivare un nuovo sportello di accoglienza, informazione e orientamento per le persone che convivono con la sclerosi multipla; con 9.500 euro si può acquistare un dispositivo diagnostico portatile cardiopolmonare; con 26.000 euro è possibile finanziare una borsa di studio annuale per un giovane ricercatore impegnato negli studi sulla sclerosi multipla, mentre con 34.000 euro si può sostenere una borsa di studio annuale per un ricercatore senior; con 45.000 euro, infine, è possibile acquistare un pulmino per il trasporto attrezzato delle persone con sclerosi multipla.