Sant’Antioco

Analisi preoccupanti sui prodotti sequestrati dalla Forestale

Un commerciante di 60 anni, privo di licenza, è stato sorpreso dalla Forestale con circa 30 chilogrammi di pesci e molluschi vari senza i documenti necessari per dimostrarne la tracciabilità. Per l’uomo è scattata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

Il commerciante stava vendendo il pescato da un furgoncino in sosta in una via di Sant’Antioco.

La Forestale ha provveduto al sequestro dei prodotti ittici.

Sottoposti a un controllo da parte del Servizio veterinario della ASL di Carbonia, pesci e molluschi non sono stati ritenuti idonei al consumo: per questa ragione sono stati destinati alla distruzione.

Venerdì, 26 febbraio 2024