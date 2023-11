Sciopero, Cgil-Uil manifestano a Cagliari venerdì 17 - Notizie

Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil nazionali per venerdì 17 novembre è confermato e in Sardegna sarà accompagnato da una manifestazione regionale a Cagliari, in piazza del Carmine, a partire dalle 9.30.

"Il diritto di sciopero non...

Fonte: Ansa Sardegna