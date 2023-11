Pronto soccorso aperto solo al mattino nell’ospedale di San Gavino? I sindaci insorgono

San Gavino Monreale

Appello all’assessore della Sanità Doria e all’Asl del Medio Campidano

I 28 sindaci del Medio Campidano lanciano l’allarme per “l’imminente chiusura del Pronto soccorso di San Gavino Monreale dalle ore 14 alle ore 8”. Secondo gli amministratori “ciò avverrà a seguito della perdita complessiva, nelle prossime settimane, di ben quattro medici, con la conseguenza che il personale medico si ridurrà a un organico di sole 3-4 unità, senza una concreta prospettiva di integrazione in tempi brevi. Riteniamo insostenibile e inammissibile la chiusura, anche solo parziale, del Pronto soccorso”.

Da qui la decisione dei sindaci di indirizzare un appello all’assessore regionale della Sanità Carlo Doria e ai vertici dell’Asl Medio Campidano. All’esponente dell’esecutivo e all’azienda sanitaria chiedono il congelamento dei trasferimenti dei medici del Pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria.

Ma non è solo il Pronto soccorso a preoccupare i sindaci. Anche il reparto di Chirurgia è in grande difficoltà: “Risultano in servizio solamente cinque chirurghi. Questa situazione”, scrivono allarmati, “determina sostanzialmente la sospensione degli interventi chirurgici d’urgenza e mina l’efficienza dell’ospedale, così come del sistema sanitario locale in generale”.

Secondo i primi cittadini, le criticità di Pronto soccorso e Chirurgia potrebbero causare “un innalzamento del pericolo per la vita e la salute dei cittadini, in special modo di quelli affetti da patologie tempo dipendenti, e in un ulteriore aggravio in termini di carico di lavoro per il personale medico degli stessi presidi ospedalieri di Cagliari”.

