Oristano

Ma un terzo dei partecipanti ha dovuto rinunciare ad esibirsi per il buio

Mancavano le tribune per la prima volta dopo diversi decenni, ma non è mancato un po’ di spettacolo lungo la via Mazzini, a Oristano, dove questo pomeriggio si è svolta la corsa a pariglie che ha accompagnato la Sartiglia organizzata dal Gremio dei contadini. I cavalieri hanno offerto alcuni numeri, anche se le condizioni di luce hanno impedito che un terzo delle pariglie potesse esibirsi.

Tra quella scese al galoppo da segnalare la bella figura del “ponte” proposta da Andrea Concas, Antonella Rosa e Federico Misura. Poi la figura del “tre su tre” della pariglia di Marco Cardias, Filippo Sechi e Gianluca Manunza. E ancora un altro “ponte” ben eseguito dalla pariglia di Davide Fiori, Rodolfo manni e Gian Luca Fais.

A seguire ancora un altro “tre su tre” della pariglia di Cristian Matzutzi, Graziano Pala e Marco Arca. E sempre altre figure del “tre su tre”, proposte dalla pariglia di Francesco Carboni, Paolo Soddu e Salvatore Montisci; dalla pariglia di Sergio Ledda, Matteo Licheri e Federico Fenu; e dalla pariglia di Luigi Iriu, Salvatore Vacca e Paolo Mele.

Un piccolo incidente per la pariglia di Paolo Pippia, Fabrizio Sanna e Pierpaolo Maldotti.: uno dei loro cavalli innervosito ha rischiato di far cadere il suo cavaliere e fermato la corsa per difersi minuti.

Intorno alle 18.10 su componidori Giovanni Utzei è uscito con la sua pariglia e chiuso la corsa: ormai mancavano le necessarie condizioni, c’era troppo buio.