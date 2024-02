Oristano

Incidente a un cavaliere

Vento, pioggia e 12 stelle nella Sartiglia corsa oggi a Oristano, organizzata dal Gremio dei contadini. Poco fortunata la pariglia de su componidori Giovanni Utzeri, che non ha infilzato neppure una stella.

Il primo boato del pubblico in via Duomo si è sentito quando la stella è entrata nella spada di un altro componidori, Fabrizio Manca, che guiderà martedì la giostra equestre, organizzata dal Gremio dei falegnami.

Dopo di lui Claudio Tuveri, Daniele Mattu, Andrea Brai, Andrea Solinas, ed Elisabetta Sechi.

La stella è stata infilzata sotto un acquazzone anche dal bravo Luca Murtas.

La settima stella la sua, seguita da quelle di Salvatore Montisci, Tullio Zucca, Alessandro Cester.

L’undicesima stella, quindi, per un’altra amazzone Emanuela Colombino e la dodicesima per Andrea Manias, alla discesa numero 67, poco prima che la corsa si chiudesse.

La Sartiglia di oggi è stata segnata dalla pioggia e in chiusura anche da un incidente che ha avuto quale protagonista il cavaliere Alessandro Pinna, rimasto a lungo a terra sulla sabbia bagnata e portato via in ambulanza.