La Sardegna più misteriosa, quanti luoghi ricchi di leggende

Vi piace viaggiare? Se avete sempre pensato all’estero, ma vi affascinano leggende e misteri, in realtà vi conviene restare in Italia, dato che sono tantissime le località che offrono spunti molto interessanti sotto questo punto di vista.

Al giorno d'oggi, poi, grazie alle attuali e avanzate tecnologie, organizzare un itinerario è molto più semplice. Stavolta, però, vogliamo approfondire la scoperta di una serie di luoghi misteriosi e affascinanti che sono localizzati molto più vicino, ovvero nella bellissima Sardegna.

La roccia a forma di elefante a Castelsardo

Uno dei borghi più belli di tutta la Sardegna è sicuramente quello di Castelsardo, che si trova in provincia di Sassari. Ebbene, in questa zona si può ammirare molto facilmente una roccia che presenta una forma del tutto particolare e curiosa. Infatti, si tratta di una roccia che ha la forma di un elefante.

Molto strano, vero? In poche parole, si tratta di un masso di origine vulcanica, che è stato studiato dagli scienziati. Si è scoperto, quindi, che all’interno di tale sasso ci sono degli antichissimi sepolcri. Non a caso, questo masso particolarissimo è stato inserito nella lista degli “oggetti fuori dal tempo”. Si tratta di un elenco di elementi che non sarebbero dovuti esistere, dato che il loro aspetto è così avanzato e complesso che sarebbe stato impossibile da pubblicare per le popolazioni dell’epoca in cui hanno avuto origine tali oggetti.

Dalla piramide di Monte d’Accoddi al Pranu Mutteddu, passando per il Castello di Casteldoria

Avete presente Stonehenge? Ebbene, esiste qualcosa di simile anche in terra sarda. Il sito archeologico a cui stiamo facendo riferimento è quello di Pranu Mutteddu, che è stato ribattezzato ben presto come la Stonehenge della Sardegna.

In sardo, il nome di questa località significa “il campo dei mirti”. Lo spettacolo dal punto di vista paesaggistico e naturale ha ben pochi eguali, dal momento che la natura cresce rigogliosa intorno a un elevato numero di menhir, che sono posizionati in gruppi di due o, al massimo, sei elementi. Come si può facilmente intuire, questo sito archeologico è stato oggetto delle attenzioni di tanti scienziati e ricercatori. Fino a questo momento, però, non si è ancora capito quale possa essere la logica legata a una siffatta disposizione, ma ancor di più quale fosse la funzione di questo luogo. Diversi scienziati sono convinti che si tratta a tutti gli effetti di un luogo sepolcrale. In ogni caso, basta visitarlo per accorgersi del suo fascino incredibile.

Un certo alone di mistero che Pranu Mutteddu condivide con un altro sito meraviglioso presente in Sardegna. Si tratta della piramide di Monte d’Accoddi. No, non avete sbagliato a leggere, dal momento che pure in territorio sardo esiste una piramide, che ha tantissimi punti in comune con una ziqqurat mesopotamica.

In tanti si chiedono come possa essere possibile tutto questo, dal momento che non esistono delle prove concrete che le popolazioni sarde antiche abbiano avuto dei contatti con la civiltà mesopotamica. Ancora oggi, tutti questi dubbi non sono stati risolti e questo alone di mistero rende tali siti archeologici ancora più affascinanti e meritevoli di una visita.

Impossibile non inserire, nell’itinerario organizzato per la visita dei luoghi più misteriosi della Sardegna, anche il castello di Casteldoria. Si tratta di una struttura abbandonata e diroccata, contornata da un gran numero di leggende, tra cunicoli sotterranei, la presenza di fantasmi, ma anche dei fantastici tesori dei Doria, di inestimabile valore.