La maggior parte dei casinò online affidabili offre giochi di casinò dal vivo, in cui il processo di gioco è guidato da croupier umani professionisti. Se volete giocare con croupier reali, visitate il sito https://wazamba.com/it/games/live-casino. Di seguito elenchiamo i giochi più popolari da provare.

Una dozzina di marchi sviluppano prodotti di live casino per i siti web di gioco d'azzardo. I marchi più noti sono Evolution Gaming, VIVO, Ezugi, Lucky Steak e così via. Vediamo i loro prodotti più popolari e le loro caratteristiche più importanti.

Se non riuscite a decidere quale software provare, iniziate con i seguenti giochi:

Si tratta di una variante della roulette europea, in cui una bella croupier siede in una sala del casinò e guida il processo di gioco. Il software è prodotto da Evolution Gaming.

I giocatori hanno tre finestre principali sui loro monitor. Una ruota della roulette, un tavolo da gioco con un croupier e un tavolo con i punti. I giocatori possono gestire il processo di gioco cliccando sui pulsanti "Piazza una puntata" e "Gira ora". La gamma di puntate varia da 0,2 a 2.000 euro.

La caratteristica principale di questo gioco sviluppato da Ezugi è un numero illimitato di giocatori. Il gioco non limita il numero di partecipanti durante una sessione di gioco. Viene offerta una grande varietà di scommesse. Oltre alle scommesse classiche, sono accettati pronostici specifici. Ad esempio, i giocatori possono fare previsioni "Coppie perfette", "21+3", ecc. L'RTP per la versione classica del gioco è del 99,5%.

Il software è fornito da Lucky Streak. La sua principale peculiarità è quella di trasmettere le sessioni di gioco da una sala di casinò tradizionale, dove i giocatori reali effettuano le puntate. In questo modo, i giocatori online giocano fianco a fianco con i partecipanti offline. Il software del live casino ha fornito statistiche per 100 sessioni precedenti.

Il gioco è fornito da VIVO Gaming; il suo studio si trova in Bulgaria. Il gioco è caratterizzato da un gameplay autentico e accetta un numero illimitato di giocatori. I dealer offrono un'ampia varietà di scommesse. Pertanto, il gioco è adatto sia ai neofiti con piccoli bankroll che ai giocatori di alto livello.

Ecco un altro prodotto di Evolution Gaming. Il gioco è perfetto per i giocatori che vogliono tentare la fortuna. La sua meccanica ricorda la classica Ruota della Fortuna. I giocatori fanno delle puntate e il croupier fa girare la ruota per determinare la vincita.

Oltre al software citato, i giocatori possono provare decine di altri prodotti, come Sic Bo, Ponto Bunco, Dragon Tiger, ecc.

I giochi di live casino sono popolari grazie ai seguenti vantaggi:

- un'atmosfera realistica grazie alla presenza di operatori umani e al noleggio di studi specializzati;

- l'opportunità di chattare con i croupier e gli altri giocatori durante il processo di gioco attraverso le chat dal vivo;

- Le telecamere sono rivolte a tutti i lati di una sala giochi per offrire una visibilità perfetta e garantire l'affidabilità;

- tavoli da gioco per giocatori di alto e basso livello. I giocatori con un bankroll di qualsiasi entità possono trovare il software adatto;

- perfetta compatibilità con i dispositivi mobili. Gli sviluppatori utilizzano codici HTML5, JS e Java per programmare il software e renderlo compatibile con i dispositivi mobili;

- i giochi si svolgono 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

- interfacce reattive con tutte le informazioni richieste (statistiche, tabelle di gioco, punti, ecc.);

- trasmissioni fluide senza rallentamenti.

I giochi con croupier dal vivo sono molto apprezzati dai giocatori online, poiché rendono il gioco d'azzardo più accessibile, pur mantenendo l'atmosfera dei casinò tradizionali. Il software rappresenta quindi un'ottima alternativa ai casinò programmati e offline. I giocatori si divertono a giocare con veri croupier del casinò via web.

