Salute, Vivere progetto benessere: a Roma torna la prevenzione di Croce rossa e Rai radio1

(Adnkronos) - Torna ‘Vivere progetto benessere”, l’iniziativa organizzata dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con Rai Radio 1. L’appuntamento con la seconda edizione è per venerdì 12 giugno, a Roma, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con una intera giornata, dalle 9 alle 17, dedicata alla salute e alla cultura della prevenzione. Nato da un’idea di Viviana Verbaro, conduttrice della trasmissione ‘Progetto Benessere’ su Rai Radio 1 - informa una nota - l’evento è aperto a tutti e vedrà la partecipazione di esperti del mondo medico-scientifico, testimonial, rappresentanti istituzionali, volontarie e volontari della Croce Rossa Italiana, riuniti con l’obiettivo di favorire maggiore consapevolezza sull’importanza degli stili di vita sani, della prevenzione e di garantire l’accesso gratuito ai principali screening medico-sanitari.

L’appuntamento sarà articolato in 3 aree dedicate alla salute e alla prevenzione. Uno spazio sarà incentrato sulla divulgazione scientifica e prenderà il via con la diretta radiofonica, aperta al pubblico, dell’ultima puntata del programma ‘Progetto benessere’ di Rai Radio 1 con ospiti e interviste dal vivo. A seguire, momenti di confronto e informazione con cinque tavole rotonde: incontri pensati per attraversare le diverse fasce d’età, con attenzione al mondo femminile e maschile e alle diverse generazioni – bambini, giovani, adulti e anziani – e affrontare in maniera trasversale i grandi temi della salute pubblica con il contributo di professionisti, giornalisti e rappresentanti istituzionali. In contemporanea, lungo tutta la giornata, si alterneranno attività orientate a favorire il benessere psicofisico: dalle lezioni di yoga alla meditazione, ma anche danza somatica, difesa personale ed esibizioni dedicate alle arti marziali. Nello spazio esterno - riferisce la nota - saranno invece allestiti diversi corner dedicati agli screening gratuiti che permetteranno ai partecipanti di accedere a esami e consulti specialistici, contribuendo a rendere la prevenzione un’esperienza concreta e accessibile a tutti. Durante l’evento sarà possibile effettuare controlli oculistici e uditivi, valutazioni cardiologiche, consulenze urologiche, screening dermatologici, visite ortopediche, valutazioni pneumologiche, accedere a test allergologici e programmi di prevenzione e vaccinazione, come quella per l’Hpv, la varicella o il Meningococco B e Acwy.