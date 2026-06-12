(Adnkronos) - Un incendio è divampato presso lo stabilimento chimico Versalis di Mantova, in via Brennero. I vigili del fuoco sono impegnati dalle prime ore del mattino nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, che hanno provocato una colonna di fumo visibile a distanza.

Il Sindaco Andrea Murari ha disposto un’ordinanza per la tutela della salute pubblica in via precauzionale. "Ho sentito il Direttore di Versalis, non ci sono ad ora feriti. A scopo prudenziale ho firmato un’ordinanza in cui chiedo a tutti i cittadini di non sostare all’aperto e di tenere chiuse le finestre", sui legge in un post su Facebook.

Sul posto stanno operando numerose squadre del comando di Mantova, supportate da personale e mezzi provenienti anche dai comandi di Brescia e Bergamo. Le operazioni - fa sapere la direzione regionale dei vigili del fuoco - sono tuttora in corso, per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata.