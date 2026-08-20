Per fronteggiare l'aumento del fenomeno del boarding (attesa in
vista del ricovero), la ASL di Cagliari sta già procedendo alla
massimizzazione dell'utilizzo di tutti i posti ordinari nei reparti
dell'Ospedale Is Mirrionis e all'attivazione straordinaria di posti
letto supplementari nei vari presidi aziendali. A questo si
affiancano una temporanea rimodulazione dell'attività programmata
per differire i ricoveri non urgenti a favore dei pazienti del
Pronto Soccorso, e il coinvolgimento e coordinato degli ospedali
spoke di Isili e Muravera per l'assorbimento della domanda di
assistenza.
E' la risposta della Asl di Cagliari alle ultime
denunce del sindacato Nursing Up sulla situazione del Pronto
Soccorso dell'Ospedale Santissima Trinità.
"È tuttavia necessario evidenziare- si legge in
una nota- che la saturazione dei posti letto risente in modo
determinante delle criticità legate alla fase di dimissione e di
transizione dei pazienti verso le strutture territoriali. Un numero
significativo di persone presenti in Pronto Soccorso e nei reparti
non presenta più necessità cliniche di natura acuta, ma complesse
problematiche di tipo prevalentemente socio-assistenziale. Si
tratta di un nodo strutturale che non richiede risposte emotive, ma
un costante lavoro di raccordo multidisciplinare. La direzione
generale sta lavorando senza sosta per affinare i percorsi d'uscita
dei pazienti stabilizzati, garantendo un turnover fluido e
restituendo al Pronto Soccorso la sua naturale funzione di risposta
all'emergenza-urgenza".
Sos Cimo, 'posti letto e rilancio Marino per aiutare Pronto
soccorso'
Per svuotare i Pronto Soccorso bisogna tornare ad aprire i
reparti. Il suggerimento per risolvere sovraffollamento e attese
(l'ultimo caso è quello del Santissima Trinità di Cagliari) arriva
dal sindacato Cimo Sardegna "Il sovraccarico- denuncia Emanuele
Cabras, vicesegretario regionale e segretario aziendale Cimo-Fesmed
Arnas Brotzu- che periodicamente interessa i Pronto Soccorso
dell'area vasta di...
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