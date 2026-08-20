Pronto Soccorso sovraffollato, piano Asl Cagliari contro emergenza - Notizie

Sos Cimo, 'posti letto e rilancio Marino per aiutare Pronto soccorso'

Per fronteggiare l'aumento del fenomeno del boarding (attesa in vista del ricovero), la ASL di Cagliari sta già procedendo alla massimizzazione dell'utilizzo di tutti i posti ordinari nei reparti dell'Ospedale Is Mirrionis e all'attivazione straordinaria di posti letto supplementari nei vari presidi aziendali. A questo si affiancano una temporanea rimodulazione dell'attività programmata per differire i ricoveri non urgenti a favore dei pazienti del Pronto Soccorso, e il coinvolgimento e coordinato degli ospedali spoke di Isili e Muravera per l'assorbimento della domanda di assistenza.E' la risposta della Asl di Cagliari alle ultime denunce del sindacato Nursing Up sulla situazione del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santissima Trinità."È tuttavia necessario evidenziare- si legge in una nota- che la saturazione dei posti letto risente in modo determinante delle criticità legate alla fase di dimissione e di transizione dei pazienti verso le strutture territoriali. Un numero significativo di persone presenti in Pronto Soccorso e nei reparti non presenta più necessità cliniche di natura acuta, ma complesse problematiche di tipo prevalentemente socio-assistenziale. Si tratta di un nodo strutturale che non richiede risposte emotive, ma un costante lavoro di raccordo multidisciplinare. La direzione generale sta lavorando senza sosta per affinare i percorsi d'uscita dei pazienti stabilizzati, garantendo un turnover fluido e restituendo al Pronto Soccorso la sua naturale funzione di risposta all'emergenza-urgenza".Per svuotare i Pronto Soccorso bisogna tornare ad aprire i reparti. Il suggerimento per risolvere sovraffollamento e attese (l'ultimo caso è quello del Santissima Trinità di Cagliari) arriva dal sindacato Cimo Sardegna "Il sovraccarico- denuncia Emanuele Cabras, vicesegretario regionale e segretario aziendale Cimo-Fesmed Arnas Brotzu- che periodicamente interessa i Pronto Soccorso dell'area vasta di...

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