La Croce rossa ha ricevuto i resti di un ostaggio oggi, domenica 9 novembre. A renderlo noto è stato l'esercito israeliano. La consegna della salma è avvenuta dopo che Hamas ha annunciato ieri il ritrovamento del corpo dell'ufficiale Hadar Goldin, ucciso nella guerra di Gaza del 2014. "Secondo le informazioni fornite dalla Croce rossa, il feretro di un ostaggio deceduto è stato trasferito sotto la sua custodia ed è in viaggio verso il punto di consegna alle truppe dell'IDF nella Striscia di Gaza".

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva confermato che Hamas aveva annunciato la consegna per oggi dei resti di Goldin "caduto in un'eroica battaglia durante l'operazione Protective Edge, undici anni fa". "Il suo corpo è stato rapito da Hamas, che si è rifiutato di restituirlo per tutto questo periodo. Durante tutti questi anni, noi dei governi di Israele abbiamo fatto grandi sforzi per riportarlo a casa. Per tutto questo tempo, la sua famiglia ha sopportato una profonda angoscia e ora saranno in grado di seppellirlo nella terra di Israele", ha affermato Netanyahu. Israele - ha poi assicurato - riporterà indietro i cinque corpi degli ostaggi rimasti.

Hamas e l'Autorità palestinese hanno intanto raggiunto un accordo al Cairo in base al quale il futuro comitato temporaneo per la gestione della Striscia di Gaza sarà guidato da un ministro dell'Autorità palestinese. Ad annunciarlo a Sky News Arabia è stato Hussein al-Sheikh, vice del presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas.

Al-Sheikh non ha invece spiegato se altre parti, Stati Uniti o Israele, abbiano accettato l'accordo. Cinque giorni fa, l'esponente di Hamas Mousa Abu Marzouk aveva anticipato ad Al Jazeera che Hamas aveva concordato con l'Autorità palestinese che un ministro in rappresentanza di quest'ultima avrebbe presieduto la commissione.

I media hanno recentemente riferito che uno dei candidati a guidare il comitato è Majed Abu Ramadan, attualmente ministro della sanità dell'Autorità Palestinese, originario di Gaza ed ex sindaco di Gaza City.

Nell'intervista Al-Sheikh annuncia anche che è stato concordato che il comitato dovrà essere composto interamente da palestinesi (e non da stranieri), e che sono necessari ulteriori "chiarimenti" riguardo alla natura della forza internazionale di stabilizzazione che dovrebbe essere dispiegata nella Striscia, in particolare riguardo alla sua composizione.