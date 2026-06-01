(Adnkronos) - Matteo Arnaldi vola ai quarti del Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha battuto, con un'incredibile rimonta, l'americano Frances Tiafoe negli ottavi dello Slam di Parigi, imponendosi in cinque set con il punteggio di 7-6 (5), 6-7 (5), 3-6, 7-5, 6-4. Arnaldi raggiunge così per la prima volta in carriera i quarti di finale del Roland Garros e ora troverà ad attenderlo un derby tutto azzurro con Matteo Berrettini, certificando così che l'Italia avrà (almeno) un azzurro in semifinale.

Ai quarti anche Flavo Cobolli e Matteo Berrettini.