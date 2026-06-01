(Adnkronos) - La signora Morandi ricorda la sua prima volta in quel 2 giugno 1946: "Al seggio a 23 anni, ero emozionata. Un augurio alla nostra Repubblica? Basta guerre".
(Adnkronos) - La signora Morandi ricorda la sua prima volta in quel 2 giugno 1946: "Al seggio a 23 anni, ero emozionata. Un augurio alla nostra Repubblica? Basta guerre".
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