Con Ryanair parte il nuovo collegamento aereo Alghero-Tirana - Notizie

È decollato oggi il primo volo del nuovo collegamento diretto fra l'aeroporto di Alghero e quello di Tirana, operato da Ryanair, attivo per tutta l'estate con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì.

"Una delle destinazioni europee a più forte crescita degli ultimi anni - sottolinea Silvio Pippobello, ad di Sogeaal, la società di gestione dell'aeroporto di Alghero - e un importante punto di accesso ai mercati dell'Albania e dell'intera area balcanica". L'apertura di questa rotta - aggiunge - arricchisce il network internazionale dello scalo algherese, amplia le opportunità di mobilità per i residenti e contribuisce a rafforzare l'attrattività del Nord Sardegna sui mercati esteri, con positive ricadute per il turismo e l'economia del territorio".

Con l'avvio della nuova rotta per Tirana, Ryanair consolida la propria presenza ad Alghero. Per la stagione estiva 2026 la compagnia irlandese collega lo scalo di Fertilia con numerose destinazioni nazionali e internazionali, tra cui Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa e Venezia in Italia; Barcellona e Madrid in Spagna; Londra Stansted, Dublino e Cork; Bruxelles Charleroi, Bratislava, Budapest, Katowice, Varsavia Modlin, Memmingen e Francoforte Hahn.



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