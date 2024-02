Oristano

Preoccupazione e rammarico: “Avrebbero potuto coinvolgerci per trovare soluzioni”

La chiusura parziale della circonvallazione per Silì, per i lavori sul ponte del Rimedio, preoccupa gli operatori del Centro commerciale “Porta Nuova”. Nei quattro giorni di accesso solo in uscita dalla città, il Centro commerciale – che conta 40 negozi e circa 200 addetti – ha subito un calo di presenze intorno al 25%.

I dati sono stati resi noti dal presidente del Consorzio Porta Nuova, Alberto Piras, insieme al titolare del supermercato Spazio Conad, Antonio Contu, che hanno denunciato i disagi e criticato il mancato avviso in anticipo sull’avvio dei lavori.

“Con il coinvolgimento di tutte le parti si sarebbe potuti arrivare a una soluzione condivisa”, ha fatto seguito Contu. “Si è sottovalutata la ricaduta della chiusura, ma noi a fine mese dobbiamo pagare gli stipendi”.

“Trovarci davanti al fatto compiuto ci ha disorientati e ci ha creato un danno, impedendoci di comunicare tempestivamente con i clienti”, ha concluso Alberto Piras. “Rimane questo rammarico”.

