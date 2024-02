Terralbese

Passano al patrimonio pubblico edifici, strade e diverse aree, alcune di importanza strategica

Manca solo qualche firma per l’acquisizione da parte dei Comuni di Arborea, Marrubiu e Terralba degli immobili della Società Bonifiche Sarde S.p.A. presenti nei rispettivi territori: strade, marciapiedi e aree rurali e dei centri abitati potrebbero finalmente entrare nei patrimoni comunali.

I tre centri del Terralbese il 20 febbraio hanno ricevuto due lettere, una dalla SBS e l’altra dall’agenzia Laore, incaricata dalla Regione Sardegna della gestione amministrativa e finanziaria della procedura. Nella prima la società ha richiesto il nominativo del rappresentante che dovrà firmare il contratto di acquisizione, mentre l’agenzia ha formalmente richiesto il mandato per la chiusura della parte finanziaria con la SBS.

Ad Arborea, gli immobili interessati sono concentrati principalmente nel centro urbano (ci sono tratti di diversi marciapiedi), e nell’agro, come nel caso delle strade rurali. Diventerà comunale anche il centro agricolo Centro Due, un’area da 75.000 metri quadri, che ospita delle strutture agricole ormai in stato di abbandono.

Al Comune di Marrubiu andranno invece delle aree giudicate strategiche, quali quella delle ex scuole medie di via Gramsci e dell’attuale scuola dell’infanzia. A queste si aggiunge unlotto di fronte alla scuola dell’infanzia e ulteriori aree sulle quali sorgono edifici istituzionali, come la caserma dei carabinieri. Gli altri lotti sono situati nella borgata di Sant’Anna: tra questi appartengono alla SBS una porzione del campo sportivo, l’estesa area (oltre 5 ettari) che si affaccia sulla via Genova e confina con la via Alghero, e numerosi reliquati stradali.

Diventeranno di proprietà del comune di Terralba alcuni terreni nella frazione di Tanca Marchese, destinate a strade e impianti sportivi, e alcune aree incolte – ma in posizione strategica – come quella adiacente il campo da calcio in terra battuta. Si aggiungono inoltre dei lotti nella borgata marina di Marceddì: la piazza all’ingresso della borgata, una porzione delle pinete e alcuni fabbricati.

Come dichiarato dai sindaci Manuela Pintus di Arborea, Luca Corrias di Marrubiu e Sandro Pili di Terralba, si tratta di una vertenza storica per i tre enti, che finalmente – con l’acquisizione di un patrimonio vasto e strategico per lo sviluppo territoriale e urbanistico dei territori – potranno accedere a linee di finanziamento dedicate.

I tre comuni avevano partecipato alla manifestazione indetta dalla SBS per l’acquisizione degli immobili, confermata con delibere dei rispettivi Consigli comunali alla fine dello scorso anno. Una decisione arrivata in seguito alla legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021 e la successiva delibera di Giunta n. 35/93 del 22 novembre 2022, con le quali la Regione aveva deciso di concedere dei contributi a favore degli enti locali interessati al recupero del patrimonio pubblico di immobili della Società Bonifiche Sarde.

I sindaci hanno ringraziato il rappresentante politico del territorio per l’impegno profuso nel sostenere le istanze dei Comuni e proporre il provvedimento regionale, la Società Bonifiche Sarde e l’agenzia Laore, che ha collaborato alle procedure di acquisizione.

Giovedì, 22 febbraio 2024