Oristano

Coinvolta nell’inchiesta Monte Nuovo

Sono stati revocati gli arresti domiciliari all’ex assessora regionale all’agricoltura Gabriella Murgia, che riacquista la libertà.

Coinvolta nell’inchiesta Monte Nuovo, promossa dalla Procura distrettuale antimafia di Cagliari, Murgia era stata arrestata il 27 settembre scorso e accusata di far parte di un’associazione a delinquere. In sostanza le veniva contestato il suo intervento a favore di privati e aziende in cambio della protezione di alcuni esponenti della criminalità sarda.

Successivamente le erano stati concessi gli arresti domiciliari nella sua residenza di Oristano, in accoglimento dell’istanza presentata dai suoi legali, gli avvocati Enrico Meloni e Carlo Figus.

Il 13 ottobre dello scorso anno il Tribunale del riesame di Cagliari aveva discusso le istanze degli stessi legali che avevano contestato l’esistenza di un’associazione di stampo mafioso, come sostenuto dalla Dda. Il Tribunale aveva dato loro ragione e aveva accordato gli arresti domiciliari.

Era rimasto, in carcere, invece, il primario di Terapia del dolore all’ospedale Marino di Cagliari Tomaso Cocco, altro protagonista dell’inchiesta.

Cocco addirittura era stato trasferito successivamente in un carcere della Sicilia e ciò aveva sollevato forti polemiche. Poi anche a lui nei giorni scorsi sono stati concessi gli arresti domiciliari ed ha potuto fare rientro in Sardegna.

Venerdì, 1° marzo 2024