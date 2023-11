Regionali '24:investitura vicina per Todde (M5s) nel campo largo - Notizie

Dopo due mesi di incontri la proposta è stata ufficializzata: il M5s durante il tavolo del campo largo in via Emilia a Cagliari, ha chiesto agli alleati di convergere sul nome di Alessandra Todde come candidata alla carica di presidente della Regione Sardegna....

Fonte: Ansa Sardegna