Il Cagliari vuole ricominciare a correre dopo il pari con il Cittadella. Obiettivo: provare a salire qualche altro scalino nella zona play off. Ranieri non potrà contare su Pavoletti, ma ha un big in più, Mancosu, tornato ad allenarsi con il gruppo dopo un lungo infortunio.

Idee chiare: "Nel calcio conta sempre e solo vincere - ha detto nella conferenza stampa dell'antivigilia della notturna alla Domus con la Spal - con le vittorie arriva anche l'autostima ed è più facile che si veda il bel gioco. Sono rimasto soddisfatto della prestazione contro il Como e del primo tempo a Cittadella, dove nella ripresa siamo stati un po' nervosi. La voglia di fare ci ha fatto sbagliare e loro dopo l'espulsione si sono chiusi bene".

Attenzione però agli avversari. "La Spal - ha chiarito l'allenatore rossoblu - è un'ottima squadra, le statistiche ci dicono che sanno giocare bene a calcio, sbagliano poco e creano molto. Con l'arrivo di De Rossi hanno fatto meglio fuori casa che a Ferrara, sarà una lotta e dovremo essere bravi a non cadere nella loro trappola". Il mister non ha ancora deciso quale formazione schierare. Ma l'undici iniziale e il modulo non dovrebbero discostarsi da quelli visti nelle gare della sua gestione.

"Makoumbou sta facendo bene come regista, in questo momento è la soluzione migliore davanti alla difesa a patto che giochi con rapidità - ha spiegato ai giornalisti - Ovviamente c'è sempre da migliorare, ma questo vale per tutti. Mancosu sta recuperando piano piano, avere più scelte a disposizione è molto importante".

Per il Cagliari un progetto a breve e lungo termine: "Sono venuto qui a costruire ma sarei contento di salire subito in Serie A e continuare a progettare nella massima serie. Per farlo serve l'aiuto di tutti, posso solo ringraziare i tifosi che ci stanno seguendo numerosissimi anche in trasferta. Chiedo loro di continuare a stare vicini ai ragazzi, dobbiamo spingere tutti dalla stessa parte".

