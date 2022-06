Quando la fortuna non è dalla tua (neanche online)

Avete presente quei momenti in cui sembra tutto andare per il meglio e niente potrebbe cancellarvi il sorriso dalla faccia? Magari avete sperimentato il famoso “colpo di fortuna”, ma sappiate che la dea bendata è anche in grado di togliere oltre che dare.

E questa lezione l'hanno imparata a caro prezzo tre giocatori diversi. Vediamo dunque brevemente tre storie di assoluta sfortuna dove questi scommettitori hanno tentato di portarsi a casa un bel po' di soldi giocando ad un casino online e non, ma non ci sono riusciti finendo quasi in mutande (per dirla in maniera più colorita).

Steve Richards: tutta colpa del Cardiff City

Ci troviamo in un pub gallese dove, tra qualche birra e quattro chiacchiere con gli amici al bancone, si trova sempre un po' di tempo per guardare in televisione le partite delle squadre locali. Particolarmente seguita è infatti la squadra della capitale, Cardiff City, che ogni anno è sempre tra i team dove gli scommettitori gallesi tentanto il colpo grosso.

Uno di questi è stato un tale Steve Richards. Un uomo che da anni si dedica alle scommesse calcistiche e che, nel 2013, è arrivato ad un soffio da una più che considerevole vittoria. Richards ha cominciato scommettendo 10 sterline tramite accumulatore sulla vittoria del Cardiff City ed altre squadre simili, i team stavano vincendo ed il montepremi è salito a 40.000 sterline dopo una dozzina di vittorie, ma è proprio qui che la sfortuna lo colpisce duramente.

Continuando a scommettere sulla vittoria dei suoi beniamini l'uomo, infatti, avrebbe potuto portarsi a casa più di 50.000 sterline sonanti peccato che una squadra australiana la pensasse diversamente e gli “fregò” la vincita.

Tutto sommato Richards è riuscito comunque ad incassare qualche sterlina facendo altre scommesse più oculate, ma un suo commento ci fa capire come fosse un po' troppo preso visto che dichiarò alla stampa “anche se avessimo vinto, sarei rimasto in banca a pensare a come poterli spendere”.

Terrance Watanabe: quando non si sa come fermarsi

Nel mondo degli affari il nome di Terrance Watanabe è piuttosto conosciuto visto che si tratta di un business man che ha fatto la sua fortuna ereditando la Oriental Trading Company dal padre Harry Watanabe dopo la sua morte.

Oltre ad essere un uomo d'affari dedito alla sua professione, Terrance Watanabe è anche uno scommettitore piuttosto incallito e con un portafoglio che non riesce proprio a tenere chiuso. Se quindi andate a sommare una persona con questo budget con una città come Las Vegas che cosa otterrete? Una perdita di quasi 130 milioni di dollari, esatto milioni, in un solo anno!

Bruno Venturi: mai scommettere in Inghilterra

Chiudiamo con il connazionale Bruno Venturi, proprietario di un negozio di articoli per animali, di Napoli. Venturi provò, quasi per gioco, a scommettere 20 Euro su Eurobet UK arrivando a vincere quasi 700.000 sterline.

Dopo i salti di gioia arrivò però il colpo di grazia, il software inglese non aveva registrato bene le sue scommesse e, invece di vincere tale somma, si ritrovò con uno scoperto di circa 60.000 sterline.