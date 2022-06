Come riconoscere i migliori siti di scommesse che è possibile trovare in Italia

Come riconoscere i migliori siti di scommesse

I migliori siti di scommesse sono quelli che permettono a tutti gli appassionati di puntare sugli incontri e i mercati che ritengono più interessanti e divertenti. Vediamo come riconoscerli.

Quando pensiamo a un modo molto divertente per passare del tempo in rete è facile che, chi è già appassionato d’azzardo e di scommesse, si riferisca ai migliori bookmaker online. I migliori siti di scommesse, infatti, hanno la caratteristica di essere molto vari, di facile uso, con una grafica accattivante e con quote e pronostici che possono intrigare coloro che sono già esperti ma anche chi si approccia alla rete per la prima volta. I bonus di benvenuto, poi, che sono promozioni atte a fidelizzare nuovi utenti alle piattaforme, sono un incentivo incredibile per tutti quelli che hanno intenzione di registrarsi al portale senza dover per forza, con le prime scommesse, intaccare quello che è il conto gioco.

In Italia, questo va detto prima di elencare qualunque caratteristica renda un sito uno dei migliori siti di scommesse, le abitudini sono molto cambiate durante la pandemia. La chiusura forzata di quelli che erano i luoghi atti al gioco (sale giochi, agenzie scommesse, sale bingo, casinò, ecc.) ha portato una sorta di transumanza verso l’online lasciando, però, in grande difficoltà tutti gli operatori e i dipendenti che avevano puntato su luoghi reali (forzatamente inagibili per il lockdown). Neppure i Decreti Ristori decisi dal Governo per aiutare quelle categorie più bistrattate dal Coronavirus ha messo in pari la situazione che è ancora, decisamente, migliore per il settore gioco in rete.

Caratteristiche dei top bookmaker online

Un operatore scommesse deve puntare in alto per mantenere viva l’attenzione di uno scommettitore. Va detto, infatti, che ci sono tantissimi siti su cui provare a puntare un evento interessante e proprio per questo è sempre meglio controllare prima quello che più ci porti a sceglierne uno rispetto a un altro. La prima caratteristica è che il sito deve essere legale, cioè controllato e certificato dall’Agenzia Dogane e Monopoli che è l’organo di Stato preposto a questo tipo di lavoro. Se, quindi, il sito su cui vogliamo registrarci è affidabile, con un numero di licenza unico e serio, allora possiamo pensare di metterci su dei soldi e iniziare a giocare.

La seconda caratteristica molto importante è legata alla varietà dei mercati che deve includere non solo il calcio ma anche gli altri sport, leghe internazionali, campionati minori, scommesse speciali non sportive. La terza caratteristica è quella che porta il giocatore a pensare di avere, comunque, la possibilità di incassare denaro anche se il bookmaker ha il margine detto “della casa”. In poche parole anche se i bookmaker non giocheranno mai con i propri utenti “a perdere” ci sono tanti modi per riuscire, con mosse intelligenti e un po’ di statistiche, a vincere, soprattutto in siti grandi in cui ci sono belle quote su cui poter scommettere. Ovviamente, ognuno di questi operatori, ha anche tanto a cuore la salute dei propri clienti e c’è sempre un’attenzione particolare rispetto al gioco patologico (che non è come il McDonald’s per chi è a dieta ma, di certo, rappresenta una tentazione per coloro che non sanno gestire le proprie risorse di denaro). Cerchiamo, quindi, sempre e comunque di educare al gioco, senza dover mai dimenticare che è un divertimento.

Le scommesse live: una vera rivoluzione

Una delle proposte più interessanti che è facile trovare nei migliori siti di scommesse è la sezione che riguarda le scommesse live. Le scommesse live differiscono da quelle che sono le scommesse tradizionali perché possono essere giocate anche durante l’evento e non solo prima dell’evento. Grazie a statistiche sempre aggiornate si può, quindi, puntare non solo sul risultato ma anche su chi segna per prima, su chi avrà il primo cartellino giallo, sul minuto del gol e tante altre cose che rendono l’esperienza molto più dinamica e divertente.

Questo tipo di scommesse, di solito, è accompagnato dallo streaming dell’evento sul portale dell’operatore. Grazie a software sempre più avanzati, infatti, è possibile guardare in diretta l’evento e, contemporaneamente, scommettere su quello che più ci sembra eccitante in quel momento, cosa praticamente impensabile fino a qualche anno fa e che ora è, maledettamente, normale.