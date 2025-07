Ministero Salute, false mail con truffa per mantenere attivo il Fascicolo sanitario elettronico

(Adnkronos) - Stanno circolando false email a nome del ministero della Salute "per indurre le vittime a fornire dati personali e finanziari con il pretesto di mantenere attivo l'accesso al Fascicolo sanitario elettronico. Non si tratta di comunicazioni ufficiali. Tramite l’invio di email fraudolente, gli utenti vengono invitati a cliccare su un link che li indirizza ad una pagina internet in cui viene richiesto l'inserimento di un codice presente nell'email e successivamente si richiede l'inserimento di dati personali e della carta di pagamento". Così il ministero della Salute sul proprio sito web. Il dicastero invita "a non cliccare sui link contenuti, non fornire dati personali e a cancellare immediatamente il messaggio".

