Diretta Sinner-Djokovic, oggi semifinale a Wimbledon live

(Adnkronos) - Jannik Sinner sfida Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon 2025. Il tennista azzurro torna in campo oggi, venerdì 11 luglio, nello Slam londinese e va a caccia del pass per la finale del torneo, in programma domenica 13, mentre il , il serbo continua a sognare il 25esimo Slam di una carriera da favola. L'azzurro è reduce dal successo in tre set contro Ben Shelton, mentre il serbo arriva dal combattuto match con Flavio Cobolli.

I due tornano ad affrontarsi nella rivincita della semifinale del Roland Garros, dove a trionfare è stato proprio Sinner, battuto poi in una finale-maratona da Carlos Alcaraz.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie