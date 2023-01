Ne danno il triste annuncio i figli Gianna con Pietro, Paolo con Lucia, Anna con Gualtiero, la nuora Roberta, i suoi adorati nipoti, pronipoti e parenti tutti.

I funerali si terranno venerdì 27 gennaio 2023, alle ore 15.30, nella Parrocchia di San Giovanni Battista.

Pula, 26 gennaio 2023

Agenzia Funebre

ANTONINO PANI

Corso Vittorio Emanuele 103

Pula

Viale Regina Margherita 73/75

Cagliari

Tel. 070/670567

