Stamane è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane di 30 anni, originario della provincia di Oristano, lungo il litorale di Margine Rosso. La sua identità è stata confermata grazie agli effetti personali, tra cui documenti d’identità, trovati all’interno di uno zainetto sulla spiaggia.

Nonostante ciò, il mistero che avvolge le circostanze del decesso è ancora fitto, lasciando aperte diverse possibilità. Potrebbe trattarsi di un gesto volontario oppure di un tragico incidente. Non si esclude che nelle prossime ore venga eseguita l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

La segnalazione della scomparsa del giovane è stata inoltrata alle autorità competenti, tra cui la Capitaneria di Porto, i carabinieri e i vigili del fuoco, nella mattinata del 27 aprile scorso, scatenando un’immediata operazione di ricerca sia via terra che via mare. È solo con l’alba di oggi che il corpo è stato individuato sulla battigia del Margine Rosso, aggiungendo un ulteriore strato di drammaticità a questa triste vicenda.