Gonnostramatza

Il 1° maggio sarà presente alla Sagra de su Gattou e poi il 2 giugno ad altri tre eventi

Si arricchisce il calendario di eventi a cui partecipa il Distretto rurale del Giudicato di Arborea. Dopo la Fiera di San Marco a Ollastra, la prossima tappa sarà ora a Gonnostramatza per martedì 1° maggio in occasione della “Sagra de su Gattou”, organizzata dalla Pro loco e dall’amministrazione comunale.

Sarà la piazza di San Michele Arcangelo ad ospitare questo appuntamento ricco di storia e tradizione dolciaria e qui, nel cuore del paese, nello stand istituzionale del Distretto, i visitatori potranno trovare informazioni utili in merito all’ente, alle sue attività e alle aziende che ne fanno parte.

E poi, ancora il 2 giugno, il Distretto sarà presente a Masullas per una giornata dedicata a tre eventi, rispettivamente la 13ª Sagra de Caboniscu, la 1ª Sagra de is Crogoristas e infine l’appuntamento in giardino con il gioco dei sensi, scoperte e meraviglie al Monte Arci.

Per il Distretto rurale del Giudicato di Arborea, la Fiera di San Marco a Ollastra è stata un grande successo: oltre a esser stato tra i protagonisti durante i convegni