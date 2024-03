Sassari

Tra le richieste la revisione della Pac e la riorganizzazione dell’assessorato e delle agenzie regionali

Confagricoltura Sardegna e le sue quattro unioni interprovinciali (Cagliari, Oristano, Nuoro-Ogliastra, Sassari Olbia-Tempio) hanno concluso lo scorso fine settimana la consegna ai prefetti in ambito regionale di un rapporto che descrive lo stato di crisi del comparto agricolo, le azioni svolte e le possibili soluzioni su cui si potrebbe ragionare per accompagnare un cambiamento tanto atteso da decine di migliaia di imprenditori.

Il documento è stato presentato per la prima volta lo scorso 26 febbraio a Bruxelles, alla Commissione europea e al ministro Francesco Lollobrigida, in occasione della riunione dei ministri dell’Agricoltura europei (Agrifish) e dell’assemblea straordinaria convocata per l’occasione da Confagricoltura con le sue rappresentanze regionali e provinciali. Proprio dall’assemblea si è dato il via alla consegna dei documenti in tutte le Prefetture d’Italia.

Nel rapporto di 12 pagine è riassunta un’analisi sulle criticità che interessano i macro-temi agricoli e sulle possibili soluzioni. Sono il frutto di settimane di confronti sui territori con aziende e tecnici, agronomi e veterinari che tutti i giorni operano nel settore della produzione primaria. Uno studio che contestualizza la situazione attuale all’interno delle crisi internazionali,