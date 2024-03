Oristano

Saranno distribuiti ai fedeli domenica in piazza San Pietro

Le Città dell’Olio della Sardegna doneranno 100.000 ramoscelli di olivo ai fedeli che domenica prossima, 24 marzo, riempiranno piazza San Pietro, a Roma, per assistere alla Santa Messa della Domenica delle Palme, presieduta da Papa Francesco. L’omaggio delle Città dell’Olio – reso possibile grazie all’ormai consolidata collaborazione con il Vaticano – porta con sé la richiesta di un cessate il fuoco immediato a Gaza e in Ucraina e un messaggio di speranza e di pace per le popolazioni vittime di tutte le guerre del mondo.

“L’olivo è simbolo di pace e noi ci auguriamo che a Gaza, in Ucraina, così come in ogni altra parte del mondo torni ad esserci unità e concordia tra i popoli. Nelle guerre”, ha dichiarato Michele Sonnessa, presidente delle Città dell’Olio, “non ci sono vincitori, dalle guerre si esce tutti sconfitti. La guerra lascia alle sue spalle solo morte e povertà, al contrario la pace è un progetto duraturo da costruire insieme attraverso il dialogo e per il bene comune. Gli Stati del mondo devono assumersi questo impegno concreto, se non lo faranno, avranno le mani sporche di sangue”.

“Siamo particolarmente orgogliosi