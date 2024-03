Narbolia

Tanta soddisfazione per la Pro loco

Un’edizione da grandi numeri per la Sagra della Zipola di Narbolia: il paese è stato invaso ieri da tantissimi visitatori che hanno potuto gustare le tipiche Zepuas a bentu locali e le fritture tipiche di altri centri.

È grande la soddisfazione della Pro loco, organizzatrice della manifestazione giunta alla sua 21ª edizione. “La Sagra ha riscosso un successo oltre ogni nostra aspettativa”, ha commentato il presidente dell’associazione, Gianni Vargiu. “Impossibile quantificare le presenze, ma abbiamo avuto davvero tantissimi visitatori. Gli espositori e le altre Pro loco presenti erano molto soddisfatte della riuscita dell’evento”.

La bella giornata di sole ha sicuramente fatto da richiamo per il pubblico, che ha colto l’occasione per scoprire il territorio. “In tantissimi hanno preso parte all’escursione archeologica proposta dall’associazione Tocoele e hanno visitato le nostre chiese, rimaste aperte per tutta la giornata”, ha aggiunto Vargiu.