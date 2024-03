Prezzi dei voli in aumento, la denuncia di Adiconsum Sardegna

Le tariffe aeree per i voli verso la Sardegna durante le festività pasquali sono oggetto di una nuova denuncia da parte di Adiconsum Sardegna, che ha analizzato i prezzi dei biglietti per i voli dalle principali città italiane agli aeroporti dell’isola. Secondo l’analisi, i costi dei voli sono in aumento, soprattutto per le tratte più gettonate. Ad esempio, per coloro disposti a viaggiare in orari non convenzionali, come la mattina presto o la sera tardi, partendo il 29 marzo e rientrando il 2 aprile, i prezzi risultano particolarmente elevati. La tratta Bologna-Cagliari registra tariffe elevate, con un costo minimo di 467 euro per un volo andata e ritorno. Da Milano, partendo da Linate o Malpensa, i biglietti per Cagliari oscillano tra i 203 e i 387 euro. Per raggiungere Alghero da Bologna, il prezzo minimo è di 237 euro. Da Roma, i prezzi per un volo andata e ritorno verso Cagliari si attestano sui 156 euro, mentre per Alghero si aggirano intorno ai 154 euro. Da Venezia a Olbia

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie