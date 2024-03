Oristano pronto per il Job Day Sardegna 2024

Gli spazi dell’Istituto Tecnico Industriale Othoca di Oristano saranno lo scenario che accoglierà la quarta tappa del Job Day Sardegna 2024. Le porte si apriranno alle 9.30 di giovedì 7 marzo. L’appuntamento è promosso dall’assessorato regionale del Lavoro e dall’Aspal. Segue quelli di Sassari, Olbia Nuoro, che hanno fatto registrare uno straordinario successo che testimonia la bontà della formula territoriale inaugurata lo scorso anno.

Anche ad Oristano sono attese migliaia di persone che visiteranno i diversi stand, presso i quali si svolgeranno gli incontri fra candidati e imprese e gli studenti delle quarte e quinte degli Istituti superiori dell’intera provincia, interessati a conoscere le possibili prospettive per il loro futuro. Ruolo fondamentale sarà svolto dai Centri per l’impiego di Oristano, Ales, Bosa, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba, che forniranno agli utenti informazioni e supporto per tutta la giornata. Saranno presenti le Università, le agenzie formative, gli Istituti tecnici superiori, le istituzioni e le Forze Armate. Tutti insieme proporranno i loro progetti, i programmi ed i corsi di formazione.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

