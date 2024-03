Oristano dice addio a Mauro Bianco, se n’è andato a soli 52 anni

È un momento di grande tristezza per la comunità di Oristano, che piange la prematura scomparsa di Mauro Bianco, avvenuta all’età di 52 anni. Conosciuto per la sua bontà e la sua disponibilità, viene ricordato con grande affetto. La dolorosa notizia della sua dipartita è stata comunicata con profondo dolore dalla mamma Ginetta, dalla compagna Mary, dalla sorella Adele insieme alla sua famiglia, dagli zii, dai cugini e da tutti i parenti. In questo momento di lutto, i familiari desiderano ringraziare coloro che vorranno onorare la memoria di Mauro con la loro presenza. Soprattutto chiedono di effettuare donazioni destinate alla ricerca contro i tumori, anziché inviare omaggi floreali. I funerali si terranno domani, giovedì 7 marzo, presso la chiesa parrocchiale dei cappuccini di Oristano, dove alle ore 9 sarà celebrata la Santa Messa. Successivamente, la salma proseguirà per la cremazione, mentre la comunità si unirà nel ricordo di Mauro e nel sostegno alla sua famiglia in questo momento di dolore e commozione. La città si

